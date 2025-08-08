Sfoglia il giornale

l'omicidio di sara campanella

Il suicidio di Stefano Argentino e il plotone d’esecuzione dei social

L'analisi di Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina

Di Redazione |

Il suicidio in carcere di Stefano Argentino, il 27enne reo confesso dell’omicidio Sara Campanella, si sarebbe potuto evitare? Questo lo stabilirà la magistratura ma intanto sui social ne è nato un “dibattito” che davvero fa riflettere su che cosa siano diventati i social. L’analisi di Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina.

