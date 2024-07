Il tecnico Toscano si racconta: «Catania, tifoseria caldissima, in ritiro stiamo lavorando bene»

Calcio

L'allenatore rossazzurro parla dal ritiro della squadra ad Assisi

In una intervista esclusiva molto lunga, pubblicata oggi su due pagine all’interno del nostro giornale, il tecnico del Catania, Mimmo Toscano, racconta i primi giorni del ritiro estivo. L’allenatore rossazzuro è un perfezionista. Non parla di vittoria, ma di lavoro. Non di traguardi semplici, ma di lotta per emergere sulle avversarie.

“Oggi, in ritiro – ha fra l’altro dichiarato – non bisogna guardare al risultato ma al miglioramento quotidiano. Per vincere si deve saper gestire ogni momento. Questo è un altro aspetto fondamentale per essere competitivo in questo girone. Gestire sia il bello che il brutto di un’annata”.

Toscano ha anche fatto cenno alla tifoseria che nei prossimi giorni arriverà in Umbria per assistere a un allenamento congiunto: “La città è favolosa, il senso di appartenenza al territorio è altrettanto forte. Mi sembra che stiano davvero tutti spingendo verso la stessa direzione”. L’allenatore calabrese ha anche spiegato i moviti del suo “si” al Catania: “Mi piacciono le sfide, sono grato al direttore Faggiano che mi ha cercato, sono felice che il presidente Pelligra e il vice presidente e Ad Grella mi abbiano apprezzato. Mi sono sentito al centro del loro progetto. Subito”. Nessun modulo precostituito per il Catania: “E’ più importante che i giocatori sappiano trovare intesa ed equilibrio. E anche coraggio al momento di attaccare gli spazi”.