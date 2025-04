Il traghetto in balia delle onde nello Stretto di Messina: il video dello spaventoso rollio della nave

MALTEMPO

Maltempo, mare in burrasca e onde molto alte ieri sullo Stretto di Messina dove i passeggeri dei traghetti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà a bordo delle navi che fanno la spola tra Villa San Giovanni e il porto di Messina, come dimostra questa clip registrata da Antonio Messina a bordo della nave “Giuseppe Franza” (video da Facebook).

