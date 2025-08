Il video che erige il Ponte in 25 secondi: nella realtà ci vorranno almeno 7 anni

Infrastrutture

Il completamento è previsto invece per il 2032

In questo video diffuso oggi dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture una simulazione di come verrà costruito il Ponte sullo Stretto: nel video l’opera viene eretta in 25 secondi, il completamento dell’attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria è previsto invece in circa 7 anni.

L’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina è previsto entro quest’anno. Tre le fasi progettuali previste:

collegamenti stradali e ferroviari con l’Avvio dei lavori previsto per maggio 2026;

Gallerie, svincoli e le tre nuove stazioni ferroviarie – Avvio lavori previsto per settembre 2026;

l’opera di attraversamento: torri, blocchi ancoraggio, sistema di sospensione, impalcato sospeso, centro direzionale con l’avvio dei lavori previsto per marzo 2027. Il completamento è previsto invece per il 2032.

I primi lavori riguarderanno la viabilità e le opere che permetteranno di ridurre ogni impatto sul territorio attraverso alcune prestazioni anticipate tra cui: la costruzione delle piste di cantiere, evitando l’interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il traffico ordinario; la predisposizione dei campi base; la realizzazione dei sistemi dell’approvvigionamento idrico; il potenziamento del sistema fognario; la bonifica degli ordigni bellici; la risoluzione delle interferenze con i sotto servizi (acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni); il monitoraggio ambientale ante operam; le indagini archeologiche e geognostiche; le opere compensative dell’impatto territoriale e sociale e le opere compensative ambientali.

