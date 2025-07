Il video del difficile recupero di un alpinista rimasto appeso nel vuoto su una parete del Monte Bianco

MONTAGNA

Le guide del Soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza lo hanno raggiunto scalando la via Normale

Si è conclusa con esito positivo l’operazione di salvataggio dell’alpinista italiano, rimasto appeso nel vuoto sulla parete del Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. Dopo averlo raggiunto, scalando lungo la via Normale, le guide del Soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza lo hanno calato fino alla base della roccia da dove hanno raggiunto a piedi Punta Helbronner. Da lì è possibile la discesa a valle tramite la funivia Skyway Monte Bianco. A causa del maltempo non si è potuto utilizzare l’elicottero. L’uomo è in buone condizioni di salute, così come il suo compagno di scalata che non è stato coinvolto nell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA