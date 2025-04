Il video della benedizione Urbi et Orbi impartita ieri da Papa Francesco, è stato il suo “congedo”: «Probabilmente se lo sentiva»

IL LUTTO

La benedizione Urbi et Orbi che il Pontefice ha voluto fare ieri nel giorno di Pasqua a piazza San Pietro: “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”, le sue poche parole prima di affidare al monsignore Diego Ravelli il suo messaggio: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo”. Bergoglio ha quindi impartito la benedizione. La sua ultima benedizione: ha voluto essere presente, nonostante la sofferenza e i postumi della polmonite.

«È stato il suo congedo – ha detto Il cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Conferenza episcopale italiana, – Ha fatto quello che aveva fatto per tutta la vita: era il pastore della gente, del gregge. Anche quando era arcivescovo di Buenos Aires e andava col tram tra i poveri: l’uomo dell’Evangelii gaudium, e poi il Papa della Misericordia . Ha fatto tanto per i poveri, ha voluto che la chiesa fosse la chiesa per i poveri».