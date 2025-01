Il video della contestazione degli ultrà del Catania dopo il ko contro la Juve Next Gen

CALCIO

Ecco un video della contestazione degli ultrà del Catania scattata fuori dallo stadio Massimino dopo la brutta sconfitta contro la Juve Next Gen: un gruppo di 150/200 tifosi rossazzurri ha intonato cori contro giocatori, allenatore e società in via Ferrante Aporti, nei pressi dell’uscita dello stadio utilizzata dalla squadra. La polizia ha controllato la situazione che non è mai degenerata e si è conclusa dopo circa un’ora di cori, fischi e lanci di fumogeni. Di certo, però i sostenitori rossazzurri hanno esaurito la pazienza.

