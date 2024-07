Il video dell’autobus di linea andato a fuoco nei pressi di Mineo: l’autista ha messo in salvo i passeggeri

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti sulla strada statale 417, in territorio di Mineo, per l’incendio di un bus di linea che trasportava 19 persone, messe tutte in salvo dall’autista, prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Sul posto sono state inviate la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, già impegnata per un altro intervento poco distante, un’autobotte dalla sede centrale e l’auto del tecnico di servizio. L’incendio, le cui cause sono da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco giunti sul posto. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo.

