“Il Volo” inaugura l’Arena all’aperto della Villa Bellini di Catania con un concerto sold out

Ieri sera alla Villa Bellini di Catania concerto inaugurale nell’inedita Arena degli spettacoli allestita dalla Giunta Trantino nel piazzale delle Carrozze dello storico Giardino, con la celebre formazione musicale Il Volo, per la prima volta a Catania per la rassegna estiva Summer Fest 2024.Il trio composto dai talentuosi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, prima data in Sicilia del tour estivo “Tutti per uno-Capolavoro”, ha entusiasmato il pubblico della Villa con una scaletta ricca di emozioni, con vocalità che riproducono la storia della melodia italiana. Tra i brani eseguiti, anche le canzoni inedite del nuovo progetto discografico “Ad Astra” e il singolo “Capolavoro”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo.La serata ha assunto un significato speciale per Piero e Ignazio, originari della Sicilia; la performance del gruppo ha rappresentato per un ritorno alle radici per i due artisti, rendendo l’evento ancora più toccante per il pubblico. Si è immediatamente creata un’atmosfera vibrante e coinvolgente in un’Arena gremita con 5 mila posti a sedere tutti occupati, con il pubblico che ha spesso cantato insieme ai tre artisti, un coro unico che ha risuonato sotto le stelle di Catania, rafforzando l’immagine della Città come polo attrattivo per eventi culturali e musicali di livello internazionale.Attirando migliaia di spettatori da tutta la Sicilia la serata ha avuto un ritorno significativo anche per l’indotto, in un contesto ordinato, tutti desiderosi di vivere un’esperienza musicale straordinaria in una location con uno scenario unico mozzafiato.Gli spettacoli di “Catania Summer Fest 2024” si rivolge a tutti i gusti di un pubblico eterogeneo: stasera venerdì 12 luglio alla Villa Bellini, gran serata con Salmo e Noyz; sabato 13 sarà la volta di Gazzelle. Entrambe le serate avranno i posti in piedi nel parterre del piazzale delle Carrozze, aumentando in questo modo la capienza a più di 8 mila persone.Come ogni venerdì e sabato, la Metropolitana rimarrà aperta fino all’1,00 di notte.

