Israele distrugge la torre al-Jafari a Gaza city: il video

la guerra

Video postati sui social di Gaza mostrano l’attacco dell’aeronautica militare israeliana che rade al suolo la torre Burj al-Jafari sulla costa di Gaza City. Il raid è avvenuto dopo l’avviso di evacuazione rivolto dall’Idf alle persone nelle vicinanze. Il grattacielo era già parzialmente crollato prima dell’attacco di oggi, che è stato confermato dall’esercito affermando che Hamas ha installato apparecchiature di sorveglianza e ha allestito posti di osservazione per monitorare i movimenti delle truppe e anticiparle.

