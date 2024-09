Jane’s Addiction, botte sul palco tra Perry Farrell e il chitarrista Dave Navarro

tensione al concerto

Incredibile sul palco di Boston durante un concerto dei Jane’s Addiction: Perry Farrell ha sferrato un pugno al chitarrista Dave Navarro, costringendo il team a intervenire fisicamente per separare i due. Durante l’esibizione al Leader Bank Pavilion, Farrell e Navarro sono venuti alle mani durante il brano Mountain Song. Si vede Farrell che prima urla contro Navarro fino a tentare di colpirlo con un pugno. A quel punto, i membri del team sono intervenuti, bloccando Farrell e spingendolo via dal palco. Il pubblico non ha gradito.

