Jennifer Lopez illumina la Costa Smeralda, l’esclusivo concerto della pop star al Cala di Volpe: video

L'EVENTO

Era annunciato come l’evento più esclusivo dell’estate in Costa Smeralda e non ha deluso le attese. La star planetaria Jennifer Lopez ha illuminato la notte al Cala di volpe, hotel icona della Costa Smeralda (è stato il primo costruito dall’Aga Khan 60 anni fa e considerato tra i più belli al mondo con le sue camere una diversa dall’altra), con un’esibizione che ha fatto cantare e ballare una platea di facoltosi turisti e tanti vip, da Andrea Boccelli a Gigi D’Alessio, da Domenico Dolce a Elisabetta Gregoracci.

E proprio allo stilista del marchio Dolce e Gabbana, seduto in uno dei tavoli a bordo piscina, Jlo ha dedicato dal palco la sua nuova hit Birthday, facendo gli augurial suo amico Domenico. “Everyday it’s my Birthday ” canta Jennifer from the block, 56 anni appena compiuti e portati alla grande. Dal Bronx al tetto del mondo.

Attrice, produttrice, cantante e imprenditrice, JLo è l’unica artista donna ad aver conquistato contemporaneamente la vetta delle classifiche sia musicali che cinematografiche. Ha incassato oltre 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, venduto più di 80 milioni di dischi, e ottenuto miliardi di stream e visualizzazioni tra musica e video musicali. La star di origine portoricana e ritornata in Italia dopo l’unica tappa del suo tour mondiale il 21 luglio scorso a Lucca. Un evento per un migliaio di fortunati e facoltosi turisti provenienti da ogni angolo del mondo, preceduti da allestimenti, performance artistiche, dj set e l’immancabile spettacolo finale coi fuochi d’artificio a illuminare il golfo smeraldino.