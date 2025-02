Jhoanna Nataly uccisa in un gioco erotico, il video che incastra il compagno

il caso

Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, ha confessato il delitto

«Non volevo ucciderla, stavamo facendo un gioco erotico». Sono queste, in sostanza, le parole con le quali Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, 48enne salvadoregno, ha confessato l’omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla. Nell’interrogatorio di circa due ore e mezza davanti al gip milanese Anna Calabi, l’uomo ha ammesso di essere responsabile della morte della donna, spiegando, in sintesi, che non avrebbe avuto alcuna intenzione di toglierle la vita e che, quando si è accorto che aveva smesso di respirare, è stato preso dal panico. A quel punto, sempre stando a quanto ha riferito, avrebbe deciso di sbarazzarsi del cadavere nascondendolo in un borsone da palestra e abbandonandolo sulla strada verso Cassano d’Adda, nel Milanese.

La versione dell’uomo dovrà essere verificata dagli inquirenti, che al momento la ritengono poco credibile e piuttosto un tentativo di alleggerire la sua posizione. Gonzalez Rivas, infatti, è stato fermato ieri dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere. Accuse gravissime che, in caso di processo, potrebbero anche portarlo a una condanna all’ergastolo. Il corpo della donna, sul quale l’autopsia a questo punto potrebbe essere fondamentale per verificare quanto afferma il 48enne, non è stato ancora trovato. Gonzalez Rivas non sarebbe stato in grado di indicare il punto preciso in cui lo ha lasciato. Le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando in particolare nella zona tra Cassano D’Adda e Treviglio.

A incastrare l’uomo, oltre a una serie di contraddizioni nelle dichiarazioni rese nei giorni scorsi agli investigatori, è stata proprio la sacca da palestra nella quale avrebbe messo il corpo. Le telecamere di sorveglianza presenti nel cortile interno della palazzina in piazza dei Daini, dove abitava con la compagna, lo hanno immortalato la notte del delitto, mentre trascinava a fatica, verso il garage, il grosso borsone. Successivamente sarebbe rientrato in casa, per poi uscire nuovamente soltanto nel tardo pomeriggio del giorno dopo, stavolta a bordo della sua Fiat Punto. Per sei giorni, Gonzalez Rivas si sarebbe comportato come se nulla fosse accaduto, andando a denunciare la scomparsa della compagna soltanto il 31 gennaio. A quel punto, la sparizione della donna era già stata segnalata ai carabinieri dalla cardiologa presso la quale Jhoanna lavorava come babysitter e che ultimamente l’aveva vista particolarmente «turbata».In sede di denuncia, il 48enne avrebbe tentato di depistare le indagini, facendo allusioni a pensieri suicidi e preoccupazioni per il rinnovo del permesso di soggiorno che avrebbe avuto la donna, in parte smentiti dalle indagini. Al vaglio dei carabinieri, anche l’ultimo messaggio della baby-sitter, inviato a un’amica a mezzanotte e 39 della notte tra il 24 e il 25 gennaio. Il sospetto è che a quell’ora la donna fosse già morta e che la conversazione su Whatsapp sia stata portata avanti dal compagno.