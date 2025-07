Katy Perry sfiora la caduta in volo su una farfalla gigante a San Francisco: il video fa il giro del web

la star a rischio

Stava sorvolando il pubblico quando un problema tecnico ha quasi fatto cadere la star

Katy Perry ha vissuto un momento di paura venerdì 18 luglio durante uno spettacolo del suo tour “The Lifetimes” a San Francisco, California, negli Stati Uniti. Mentre cantava il brano “Roar”, la cantante stava sorvolando il pubblico su una grande struttura a forma di farfalla, quando un problema tecnico ha quasi fatto cadere la star.

Dopo la diffusione del video del momento, Katy Perry ha preso la cosa con ironia, pubblicando su Instagram una foto della sua espressione sorpresa durante l’incidente accompagnata dalla frase: “Buona serata, San Francisco”.

La cantante tornerà a esibirsi in Brasile nel prossimo settembre con la sua “The Lifetimes Tour”. Oltre ad essere la headliner del festival The Town a San Paolo il 14 settembre, terrà due concerti da solista: il 16 settembre alla Ligga Arena di Curitiba e il 19 settembre all’Arena BRB Mané Garrincha di Brasilia.