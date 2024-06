Kazakistan, grattacielo di Astana in fiamme

il disastro

Un enorme incendio è scoppiato in un complesso residenziale di 26 piani, il Rixos Khan Shatyr Residences, nella capitale del Kazakistan, Astana. Lo riporta su X il media indipendente bielorusso Nexta. Video e foto mostrano l’edificio completamente avvolto dal fumo e i focolai ai piani. Il ministero delle emergenze del Kazakistan ha riferito che l’involucro esterno dell’edificio è in fiamme. Non ci sono al momento informazioni sulle cause dell’incendio e su eventuali vittime.

