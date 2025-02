«La Candelora d’oro la dedico ai catanesi». Il video della consegna a Tuccio Musumeci

Il premio

Risate ed emozioni durante la cerimonia al Comune

«Grazie signor sindaco, le dico che mi fa piacere che è una targa: quando mi hanno detto che mi davano una candelora d’oro ho pensato “e ora dove la metto a casa?” Ho anche fatto spazio nel cortile». Ha esordito così il commendatore Concetto Musumeci, meglio conosciuto come Tuccio, poche ore fa nel salone Bellini del palazzo degli Elefanti per la consegna della 28esima Candelora d’oro.

Il riconoscimento, come ha subito specificato il grande attore novantenne, «è un premio che date a me, ma è come darlo al pubblico catanese che mi ha portato fino a qua».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA