La catalana di Benedetta Parodi preparata in barca nel mare delle Eolie

Ricette

La giornalista ed esperta di cucina è stata in vacanza in Sicilia insieme al marito Fabio Caressa

Benedetta Parodi, giornalista ed esperta di cucina, è stata impegnata in questi giorni in un giro della Sicilia e in particolare delle isole Eolie. La Parodi, che è stata accompagnata tra gli altri anche dal marito, il giornalista di Sky Fabio Caressa, ha anche preparato la ricetta di una catalana semplice a bordo di una barca mentre era in navigazione verso Salina.