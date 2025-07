La catanese Aurora Lucia Villani alla cerimonia del Cappello alpino

Il personaggio

Ha partecipato al corso per Volontari in ferma iniziale dell’Esercito battezzato “Solarolo III” è iniziato il 10 aprile scorso

Aurora Lucia Villani è finalmente una penna nera. La giovane catanese ha completato l’addestramento ad Aosta e ha conquistato il cappello da alpina. «Qui ho scoperto il vulcano che c’è in me», aveva raccontato a La Sicilia a maggio. Mese che l’ha portata a partecipare al più importante evento per il corpo degli alpini. E cioè l’adunata nazionale che quest’anno si è svolta a Biella, in Piemonte. Aurora è stata tra i centotrenta giovani alpini che hanno ricevuto sabato scorso il cappello con la penna nera, simbolo del Corpo di soldati di montagna più famoso, al termine di una cerimonia solenne nella rinnovata piazza del Duomo all’Aquila, presenti il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello e il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero.