La catanese Roberta Scandurra infiamma il palco di X Factor con “Call Me” dei Blondie: il video della sua esibizione

TALENT SHOW

Ieri sera la giovane catanese Roberta Scandurra ha infiammato il palco di X Factor con una performance intensa ed esplosiva: ha scelto di interpretare “Call Me” dei Blondie, riuscendo a conquistare i quattro giudici con grinta, carisma e una voce che non passa inosservata

Dal primo istante è emerso un mix di energia punk-pop e una presenza scenica siciliana che non ha bisogno di timidezze: gli applausi scroscianti del pubblico e la standing ovation finale lo confermano. I giudici hanno reagito con entusiasmo, lodando la personalità e la scelta coraggiosa del brano.