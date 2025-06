La cavalla scartata dalle corse e riciclata nel traino delle carrozze turistiche a Palermo collassa e rischia di morire: vicenda finisce in Procura

il caso

La denuncia della IHP che ha scoperto il trattamento riservato a FreedomLZ

L’IHP, la prima associazione italiana di tutela degli equidi ha depositato una circostanziata querela alla Procura della Repubblica dopo l’episodio avvenuto a Palermo lo scorso 10 giugno, quando una cavalla che trainava una carrozza per turisti – in pieno centro e con temperature altissime – è collassata rischiando di morire.

La ricostruzione dei fatti operata dalle autorità locali, e da iHP attraverso i propri canali – scrive l’associazione – ha svelato una realtà che va ben oltre il già triste e inaccettabile sfruttamento di cavalli per il traino di carrozze turistiche, fattispecie che l’associazione contrasta da sempre.

«Ricordiamo, infatti, che dopo il crollo a terra della cavalla, ripreso con i telefonini e diffuso sui social, il vetturino l’aveva fatta rialzare ed era letteralmente fuggito via. Era stato rintracciato il giorno dopo dall’assessore Ferrandelli e dalla Polizia Municipale, su una carrozza trainata dalla stessa cavalla su cui i vigili avevano posto immediatamente il fermo, visto che il soggetto non era stato in grado di dire chi fosse il proprietario dell’animale e come mai ce l’avesse lui, peraltro senza autorizzazione al traino di carrozze».

«Appena saputo il nome, Freedom LZ, abbiamo fatto una ricerca nei database delle corse ippiche – è ancora scritto nella nota – scoprendo con sconcerto che si tratta di una cavalla di soli 4 anni, impiegata in corse di trotto negli ippodromi di mezza Italia fino a fine maggio, ovvero pochi giorni prima dell’incidente in città – dichiara il presidente te di IHP, Sonny Richichi – . Dagli scarni risultati ottenuti dalla cavalla nelle 30 corse disputate (squalificata in buona parte di esse perché non teneva l’andatura al trotto) si evince che fosse uno “scarto di pista”, una cavalla cioè non performante e quindi da “riciclare” da qualche altra parte. L’ennesima dimostrazione – spiega Richichi – del fatto che i cavalli usati nell’ippica, che viene finanziata con decine di milioni di euro di fondi pubblici, una volta usciti dal circuito possono prendere le strade più buie senza alcun controllo e senza alcuna tutela. E non si pensi a un caso isolato: sono centinaia, ogni anno, i cavalli dismessi di cui non si sa più nulla»