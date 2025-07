La coppia di amanti felici al concerto dei Coldplay, ma poi arriva la kiss cam: e il disastro è servito

Video

I loro profili social (e quelli dei partnerr ufficiali) presi d'assalto dagli utenti

Durante l’ultimo concerto dei Coldplay, la kiss cam ha inquadrato tra il pubblico una coppia che, vistasi improvvisamente sotto i riflettori, ha reagito con una fuga imbarazzatissima: lui si è accucciato dietro una barriera, lei si è coperta il volto tra le mani, nel tentativo – vano – di sfuggire agli occhi di decine di migliaia di spettatori. I protagonisti della scena sono Andy Byron, CEO miliardario di Astromer, e Kristin Cabot, capo delle risorse umane della stessa azienda. Entrambi sono sposati, ma questo dettaglio non è sfuggito né al pubblico né ai social, che hanno immediatamente iniziato a speculare sull’accaduto.

Dal palco, Chris Martin ha subito ironizzato: «Guardate questi due… o stanno insieme, o sono molto timidi!».