La donna eroe che salva un uomo in via Etnea: il video che ha fatto il giro del web

maltempo a catania

Sfida la corrente e lo mette in salvo

Una moto trascinata via dalla furia delle acque e una persona che sembra ormai sopraffatta dalla corrente. Poi l’arrivo di una donna che lo porta in salvo. Scene da film in via Etnea a Catania. Qualcuno riprende la scena e il video ha fatto il giro del web. E c’è chi chiede che la donna sia identificata per insignirla di una onorificenza. La ragazza si chiama Angela, è straniera, e lavora come commessa in via Etnea. Anche nell’ultima alluvione fu una ragazza straniera, di nazionalità filippina, a salvare una donna che si era aggrappata ad una edicola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA