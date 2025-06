La droga era nascosta nel congelatore ma il fiuto di Maui e Ares non fallisce mai: arrestato pusher catanese

il controllo

Il controllo della polizia in via Palermo

Ha ripulito il congelatore di casa dai prodotti surgelati per destinarlo esclusivamente alla conservazione della droga. A scoprire il nascondiglio creato da un catanese di 61 anni sono stati gli agenti della Polizia di Catania. In particolare, ancora una volta, è stato il fiuto infallibile dei cani-poliziotto “Maui” e “Ares” a portare gli agenti direttamente al congelatore a pozzetto, posto all’ingresso di un’abitazione di via Palermo.