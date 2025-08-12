La droga nascosta nelle scarpe e nel prosciutto per farla entrare nel carcere di Velletri

l'inchiesta

Operazione dei carabiniei, ordinanza per 10 persone

I carabinieri di Velletri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare nei confronti di 10 persone di cui 2 donne. Tra loro, 5 sono gia’ detenuti in carcere per altra causa, uno e’ in detenzione domiciliare ed i restanti 4 sono in stato di liberta’, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, ed in concorso tra di loro, dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Velletri, un caso di estorsione ed accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti.