l'inchiesta
La droga nascosta nelle scarpe e nel prosciutto per farla entrare nel carcere di Velletri
Operazione dei carabiniei, ordinanza per 10 persone
I carabinieri di Velletri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare nei confronti di 10 persone di cui 2 donne. Tra loro, 5 sono gia’ detenuti in carcere per altra causa, uno e’ in detenzione domiciliare ed i restanti 4 sono in stato di liberta’, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, ed in concorso tra di loro, dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Velletri, un caso di estorsione ed accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti.
Le indagini sono scaturite dall’arresto in flagranza, operato proprio dalla Penitenziaria, di un soggetto sorpreso ad occultare stupefacenti all’interno delle proprie scarpe, con l’intento di introdurli in carcere. Sono poi emersi numerosi episodi di spaccio all’interno della struttura. Lo smercio di stupefacenti monitorato nel periodo di indagini equivale a un volume d’affari di oltre 100mila euro.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA