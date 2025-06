La folla gara di corsa e parapendio tra le Alpi: vince un italiano

Red Bull X-Alps

Aaron Durogati ha vinto l’edizione 2025 di Red Bull X-Alps, la gara-avventura più dura ed estrema al mondo, che combina corsa in montagna e volo in parapendio attraverso le Alpi. Per la prima volta da 16 anni a questa parte, la Red Bull X-Alps accoglie un nuovo vincitore nel proprio albo d’oro. L’altoatesino (che gareggiava come ITA1), due volte campione del mondo di parapendio, che inseguiva questa vittoria dal 2013, ma non era sinora mai andato oltre il nono posto, ha prevalso in modo sensazionale sull’otto volte campione Chrigel Maurer (SUI1), dopo un duello prolungato. Dopo aver scalato a piedi 1.000 metri per trovare il punto adatto per decollare, ha compiuto la mossa decisiva optando per una rotta diretta verso Zell am See (Austria), restando a nord dello spazio aereo dell’aeroporto di Innsbruck, mentre gli altri atleti hanno scelto di passare a sud. Una decisione che si è rivelata azzeccata per la planata conclusiva alla linea del traguardo da primo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA