La fuga e l’inseguimento fino a Riesi sulla Statale: pusher arrestati dai carabinieri

il caso

Circolavano su un'auto senza targa, gettato dal finestrino inolucro con 13 grammi di cocaina

Settimana di intensi controlli a Gela, in provincia di Caltanissetta, da parte dei carabinieri, che hanno ‘presidiatò il lungomare Federico II, dove è istituita una Ztl particolarmente frequentata durante le serate estive. Durante il servizio sono state controllate 19 auto e identificate 39 persone.

Due 40enni, Gianni Pirrello e Alessandra Mencarelli di Riesi, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri, dopo aver notato una vettura senza targa circolare nel centro cittadino, hanno intimato l’alt all’automobilista, che, però, invece di fermarsi, si è dato alla fuga. Ne è seguito un rocambolesco inseguimento, terminato all’ingresso del comune di Riesi.