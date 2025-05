La giornalista Usa sviene in diretta (e il conduttore non l’aiuta): il video è virale

il caso

Camryn Kinsey stava parlando di Biden e Harris quando ha perso i sensi

E’ diventato virale sul web il video in cui la giornalista Camryn Kinsey, ex collaboratrice dell’amministrazione Trump, sviene durante un’intervista in diretta su Fox News. Kinsey stava commentando alcune affermazioni di Biden sulla sconfitta di Harris. Improvvisamente gli occhi le si chiudono e la giornalista cade a terra scivola lateralmente sulla sedia e cade a terra. Il conduttore Jonathan Hunt, non fa una piega e anziché aiutarla va avanti con la trasmissione.

