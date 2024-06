La giostra si blocca e trenta persone restano a testa in giù

portland

Una è finita in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco

Incidente all’Oaks Park di Portland a causa dell’arresto di una delle loro giostre che ha lasciato una trentina di 30 persone bloccate a lungo a testa in giù. I soccorsi sono intervenuti subito dopo che la giostra si era bloccata. I Vigili del Fuoco di Portland hanno lavorato insieme agli ingegneri del parco e la giostra è stata abbassata manualmente. Una persona è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e gli altri sono stati dimessi dai medici.

