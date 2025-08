La misteriosa morte di Simona Cinà, in un video l’appello in lacrime dei genitori: «Vogliamo solo sapere…»

Video

«Era una brava ragazza, solare, studiava, amava lo sport e la conoscevano tutti. Portava sempre a termine i suoi traguardi. Perché? Cosa è successo? Perché è morta in una festa? Vogliamo solo sapere cosa è successo a nostra figlia. Vogliamo solo chiarezza. Esigiamo sapere cosa le è successo». Così la madre e il padre di Simona Cinà, la giovane pallavolista di 20 anni morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria, durante l’incontro con la stampa nello studio legale Giambrone & Partners.