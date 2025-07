La proprietaria la caccia di casa: «Terrona maleducata», lei riprende tutto e pubblica il video sui social

il caso

Preotagonista una studentessa costretta a cambiare alloggio a Venezia

«Terrona maleducata». E’ l’insulto, documentato con un video, che una studentessa di origini meridionali si è sentita rivolgere dalla proprietaria dell’appartamento mentre veniva cacciata dalla casa che aveva in affitto a Venezia. Un alterco che, grazie alle immagini girate dalla ragazza con il telefonino, ha fatto il giro dei social, ed è stato ripreso, con una denuncia pubblica, dall’Udu, l’unione degli universitari.Nel video, di cui dà notizia il Corriere del Veneto, si sentono le due discutere animatamente, lungo le scale dell’edificio, e si ascoltano le frasi ingiuriose pronunciate dalla proprietaria dell’alloggio: «Terrona di m…., maleducata, altezzosa, arrogante», e ancora «dove pensi di arrivare nella vita ?’». C’è poi il commento della studentessa, che denuncia di essere stata cacciata dalla sera alla mattina, «prima della scadenza naturale del contratto». La ragazza dice di viaggiare da sola da cinque anni, di essere stata in 12 Paesi diversi, e che non le è mai capitato di sentirsi mancare di rispetto. “Studio e lavoro mantenendomi da sola. Questi – dice nel video rivolgendosi alla signora – sono i veneziani».

