La “roll cloud” sorprende i bagnanti sulla spiaggia del Portogallo: cosa è e perché si forma

il fenomeno

Dopo diversi giorni di intensa ondata di caldo in Portogallo, un fenomeno atmosferico insolito e spettacolare ha sorpreso bagnanti e residenti lungo le coste settentrionali e centrali del Paese. Domenica e lunedì, infatti, è stata osservata una “roll cloud” o “morning glory cloud” su varie spiagge portoghesi, attirando grande attenzione e diventando virale sui social media. Questa nuvola cilindrica ha portato con sé raffiche di vento improvvise, sorprendendo chi si trovava in riva al mare.

Gli esperti spiegano che le roll cloud si formano quando masse d’aria calda provenienti dall’interno si scontrano con brezze marine più fresche, creando una linea di convergenza atmosferica ideale per questo fenomeno, particolarmente raro in Portogallo. La nuvola si presenta come un lungo cilindro che si muove orizzontalmente, dando l’impressione di una grande onda nel cielo, ma non è pericolosa.