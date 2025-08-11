La Rubattino è approdata a Napoli: era rimasta alla deriva per un incendio ai motori

Video

Partita da Palermo c'è stata un'emergenza a bordo a 15 miglia dal porto partenopeo

Con alcune ore di ritardo rispetto al previsto, la motonave Raffaele Rubattino, partita da Palermo, è approdata a Napoli. Sono anche sbarcati i 152 passeggeri e i veicoli a bordo che erano partiti dal capoluogo siciliano. Il traghetto della compagnia Tirrenia ha subito un’avaria a 15 miglia dalla costa partenopea, quando un principio di incendio, subito domato dall’equipaggio, ha paralizzato i motori lasciando la nave alla deriva. Sono scattate le operazioni di soccorso, con la partenza da Napoli di due rimorchiatori che hanno trainato la Rubattino fino a destinazione.