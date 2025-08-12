La tigre, la leonessa e il formichiere: i tuffi di ferragosto al Bioparco Zoom di Torino

natura

Tuffi di Ferragosto per gli animali del Bioparco Zoom di Torino e del Parco Natura Viva di Bussolengo. Non solo i tipici ghiaccioli estivi: con il rialzo delle temperature, gli animali possono rinfrescarsi nei loro reparti con lunghi bagni nei ruscelli, nei laghetti e sotto le cascate. Ognuno secondo le esigenze della propria specie, ma l’eccezione è dietro l’angolo: a immergersi per combattere la calura ci sono anche alcuni insospettabili, come i leoni e i formichieri giganti. A conferma che la plasticità comportamentale sia un elemento chiave per la sopravvivenza: le intuizioni di un singolo, se vantaggiose, possono essere osservate e riprodotte, permettendo anche ad animali poco inclini all’ambiente acquatico di sfruttare le risorse presenti. Non mancano però gli irriducibili dei grandi bagni, come i pinguini, gli ippopotami, le lontre giganti e il pappagallo kea.

