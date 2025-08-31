Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Anniversario

L’addio a lady Diana 28 anni fa, quando la principessa del popolo trovò la morte a Parigi

Un'icona che resiste nel tempo nonostante i tanti cambiamenti avvenuti nella vita della Corona inglese

Di Redazione |

Resiste al tempo l’icona della principessa Diana, 28 anni dopo la tragica morte avvenuta nell’incidente automobilistico di Parigi il 31 agosto 1997 assieme a Dodi al-Fayed, sua ultima e scandalosa fiamma.

Figlia dell’alta aristocrazia inglese era soprannominata la “principessa del popolo”, era amata da vasti strati popolari per i suoi gesti, le sue fragilita’, il suo impegno sociale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community