Anniversario
L’addio a lady Diana 28 anni fa, quando la principessa del popolo trovò la morte a Parigi
Un'icona che resiste nel tempo nonostante i tanti cambiamenti avvenuti nella vita della Corona inglese
Resiste al tempo l’icona della principessa Diana, 28 anni dopo la tragica morte avvenuta nell’incidente automobilistico di Parigi il 31 agosto 1997 assieme a Dodi al-Fayed, sua ultima e scandalosa fiamma.
Figlia dell’alta aristocrazia inglese era soprannominata la “principessa del popolo”, era amata da vasti strati popolari per i suoi gesti, le sue fragilita’, il suo impegno sociale.
