L’appello di Noa per Gaza e per la pace dalla piazza di Acireale

il concerto

Noa, celebre cantante israeliana, è stata protagonista del concerto ad Acireale, in piazza Duomo. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione “Vincenzo Bellini”, presieduta da Mattia Pennisi e si inserisce nel programma estivo allestito dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Barbagallo. La scelta dell’ospite non è stata casuale, ma è in linea con i principi collegati alla cultura della pace e del dialogo. Non per nulla il concerto è stato aperto da alcuni studenti dell’istituto “San Luigi” che, assieme a un gruppo di bambini saharawi, ospiti ad Acireale, si soo prodotti in più interventi sul tema. Subito dopo, immediatamente dopo il proprio ingresso sul palco, un appello per la pace e per Gaza è stato pronunciato anche da Noa, poi applauditissima durante tutto il concerto.

