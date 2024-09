L’attaccante si invola verso la porta, steso dall’allenatore avversario

il "fallaccio"

Nel campionato di promozione in Toscana

L’attaccante è lanciato in contropiede? Non c’è problema, l’allenatore avversario si alza dalla panchina e lo stende. Episodio incredibile nel match tra Pontassieve e Subbiano, per il campionato di Promozione in Toscana. Il match termina 0-0 ma al 45′ è condizionato da un’azione mai vista, o quasi, su un campo di calcio: l’allenatore del Subbiano si alza dalla panchina e ferma Bourezza, attaccante del Pontassieve, lanciato tutto solo verso la porta. Cartellino rosso per l’allenatore, che ottiene però il risultato sperato: evitare un gol quasi fatto.