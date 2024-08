Laura Pausini canta in auto con le sue amiche Madonna e iol video fa il giro del web

la gag

Potrebbe sembrare una puntata del celebre show americano “Carpool Karaoke”, condotto da James Corden, ma in realtà si tratta di una semplice serata tra amiche. Laura Pausini sui social ha pubblicato un video in cui, in macchina per le strade di Solarolo con una bottiglietta al posto del microfono, canta assieme al suo gruppo storico di amiche il grande successo di Madonna “Like a Virgin”. Il contenuto è diventato subito virale con grande entusiasmo da parte dei fan dell’artista. Laura Pausini e le sue compagne hanno anche aperto un profilo Instagram, @thesincronette, in cui pubblicano foto e contenuti ironici del tempo che trascorrono assieme.

