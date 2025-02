Le griffe false in vendita sul web, ma arriva la Gdf e denuncia tre commercianti

palermo

Settemila prodotti contraffatti sequestrati: c'erano dei profili sui maggiori social

I finanzieri del gruppo pronto impiego di Palermo hanno sequestrato più di 7.000 prodotti contraffatti, e tre commercianti che pubblicizzavano oggetti di lusso sui social sono stati denunciati. Le fiamme gialle hanno avviato un costante monitoraggio delle numerose piattaforme social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok. Sono stati così individuati alcuni titolari di attività commerciali, che, tramite i propri profili, promuovevano la vendita di orologi, giocattoli, capi di abbigliamento nonché pelletteria, verosimilmente contraffatti. Nel corso di un controllo in un negozio nella zona di via Montepellegrino sono stati trovati capi di abbigliamento, pelletteria e scarpe di note griffe e marchi quali Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Balmain, Armani, Adidas e Nike.