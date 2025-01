Le lacrime di papà Fabio: «Hanno investito Marco e sono scappati. Chi ha visto parli»

catania

Travolto in Viale Africa, ragazzino in gravissime condizioni

Da domenica mattina vive quasi notte e giorno al Garibaldi Centro, di Catania. Fabio Nicotra è il papà di Marco, il 18enne travolto al viale Africa sabato notte e ricoverato in Rianimazione.

«Era uscito con degli amici e aveva passato la serata in un locale di via Raffineria, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per spostarsi dall’altra parte della carreggiata perché la mamma lo doveva andare a prendere. Una macchina si è fermata, un’altra invece ha superato e lo ha preso in pieno. E invece di fermarsi a soccorrerlo, quel pirata è scappato. Un amico ha visto che si trattava di una Fiat 500 bianca, ma non sappiamo altro. Per adesso sono concentrato su mio figlio che ieri è stato operato d’urgenza. Marco potrebbe non uscire più da qui», dice in lacrime Fabio.

Accanto al padre disperato è scesa in campo l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. «Stiamo sostenendo Nicotra prima di tutto dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista legale visto che c’è un’indagine in corso – dice il responsabile di Catania, Damiano Capuano – una cosa però voglio dirla, quel tratto di viale Africa è davvero pericoloso ed è arrivato il momento di intervenire».