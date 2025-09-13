Le luci del mare e il passo della fede: la processione della Madonna Bambina a Ognina

Catania

Si è rinnovato il rito della processione sulle barche

Nel borgo marinaro di Ognina, a Catania, s’è rinnovato il rito della processione in mare per la festa della Madonna Bambina. La statua è stata portata in spalla dopo la messa celebrata dall’arcivescovo Luigi Renna con il parroco Angelo Mangano e imbarcata sul motopeschereccio “Daniel”, bardato a festa.

Al tramonto la suggestiva processione per via Marittima seguita da un centinaio di imbarcazioni di ogni genere, l’omaggio ai caduti in mare e la rotta verso Aci Castello, Aci Trezza, San Giovanni Li Cuti, la Scogliera Armisi a ridosso del porto di Catania per poi fare rientro ad Ognina illuminata dai fuochi d’artificio. Domani, la processione per le strade del borgo di Ognina concluderà i festeggiamenti.Per la prima volta La Sicilia ha seguito la processione dal mare e l’uscita dal porticciolo della Madonna Bambina, con le voci e le emozioni di chi ha partecipato alla festa.

