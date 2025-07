Lebron James incinto? La stella NBA porta in Tribunale la piattaforma IA

il caso

Negli Stati Uniti è stata emessa una diffida legale nei confronti dei creatori di uno strumento di intelligenza artificiale e della relativa community Discord, che consentiva agli utenti di generare video con immagini AI raffiguranti stelle della NBA, tra cui LeBron James. La diffida è stata inviata dagli avvocati che rappresentano LeBron James, segnando una delle prime volte in cui una celebrità di alto profilo intraprende un’azione legale contro un’azienda di intelligenza artificiale per la creazione non consensuale di immagini generate dall’AI a sua somiglianza. Questo caso evidenzia una nuova frontiera nelle controversie legate al copyright e all’uso improprio dell’immagine personale tramite AI, differenziandosi anche perché non riguarda contenuti sessuali ma rappresentazioni degradanti o offensive, diffuse su social media come Instagram.