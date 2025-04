L’educazione stradale a Catania con la fondatrice di una scuola di pilotaggio

l'iniziativa

Educazione stradale questa sconosciuta. A Catania, come in molte altre città della Sicilia e del resto d’Italia, la viabilità e la sicurezza alla guida rappresentano due grossi problemi con numeri e dati, su sinistri e incidenti mortali, che assomigliano a bollettini di guerra.

«Alla base di tutto c’è una continua distrazione – spiega Livia Magnano Di San Lio, co-fondatore insieme al pilota Walter Palazzo di Super Lap Driving Academy and Race Team – spesso coloro che si mettono alla guida non hanno la giusta concentrazione. Se poi ci aggiungiamo l’eccesso di velocità e la mancanza di una corretta valutazione delle circostanze, come il traffico o se il manto stradale è scivoloso, ecco che le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Le istituzioni devono portare avanti iniziative sempre più incisive mirate alla responsabilizzazione del guidatore ed a sviluppare le abilità di chi deve condurre un veicolo».Damiano Scala

