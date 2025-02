L’enorme squalo bianco catturato al largo della Florida: le sue dimensioni hanno lasciato di stucco gli scienziati

natura

Un enorme squalo bianco di oltre 4 metri di lunghezza e del peso di 750 chili è stato catturato nelle acque dell’Oceano Atlantico al largo della Florida. E’ il più grande mai documentato nella zona del nord dell’Atlantico. I ricercatori di Ocearch lo hanno ribattezzato Contender. Prima di essere rimesso in libertà su Contender è stato piazzato un localizzatore GPS che consentirà di studiare i movimenti in tutto l’Oceano per i prossimi cinque anni. La cattura è avvenuta lo scorso 17 gennaio e Contender si muove tra le acque della Florida e della Georgia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA