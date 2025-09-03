Lisbona, 15 morti nello schianto della funicolare Elevador da Gloria: il video

il disastro

Sono almeno 15 le persone che hanno perso la vita e 18 quelle rimaste ferite in seguito al deragliamento e allo schianto della celebre funicolare ‘Elevador da Glorià, uno dei simboli di Lisbona, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. Lo rendono noto i soccorritori. Tutte le vittime sono state recuperate dalle macerie, ha detto Tiago Augusto, un funzionario dei servizi di emergenza Inem, aggiungendo che ci sono stranieri tra le vittime.

