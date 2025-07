Liverpool, bufera su Luis Diaz: era in discoteca anziché al funerale di Diogo Jota e del fratello Andrè

il caso

Il calcio internazionale sta vivendo un momento di grande dolore. La comunità sportiva si è raccolta ieri a Gondomar per l’ultimo saluto a Diogo Jota e al fratello André, tragicamente scomparsi in un incidente che ha lasciato tutti sgomenti. Alla cerimonia, particolarmente sentita e partecipata, hanno preso parte numerosi compagni di squadra, amici e familiari, oltre a diversi giocatori del Liverpool, della Nazionale portoghese e del Penafiel, club in cui militava André.

Total falta de empatía de Luis Díaz. Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

Tuttavia, l’assenza di Luis Díaz, attaccante colombiano dei Reds, non è passata inosservata e ha sollevato non poche polemiche. Mentre ufficialmente si parlava di impegni lavorativi in Sudamerica legati agli sponsor, alcune immagini lo hanno ritratto in una discoteca in Colombia proprio nelle ore del funerale. Questo episodio ha scatenato un’ondata di critiche sia tra i tifosi del Liverpool che tra gli appassionati di calcio colombiani, alimentando dubbi e discussioni sulla reale motivazione della sua assenza.