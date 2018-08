Mirabella Imbaccari: pericolo nella Sp 37

S.p. 37 che porta a Mirabella Imbaccari. Pericolosissima per via delle dune venutesi a creare per la deformazione del manto stradale. Da anni è così, ma nessuno provvede ne sindaco ne provincia. Che vergogna.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870