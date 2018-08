Tremestieri Etneo: via Palmentazzo è diventata una discarica

Irresponsabilità da parte degli organi della pulizia e dell'assessore competente. In certi punti del paese la spazzatura è un grosso problema. Ad esempio a Tremestieri Etneo di preciso in via Palmentazzo la spazzatura è una presenza quotidiana,e non c'è interesse ad eliminare la causa. Possiamo aggiungere che da 1 anno a questa parte la medesima strada è diventata luogo d'incontro di camion della spazzatura parcheggiandosi dalle 5 di mattina fino le 13 lasciando del liquame a terra che crea insetti che fanno male ai cani e gatti circostanti e anche a noi. La mia vera domanda è quella di capire perché il sindaco e l'assessore addetto alla pulizia della strada si danno dell'innocenza incontrastata verso le regole (legge).La conclusione di ciò pone la reciproca riflessione sul perché non si può fare niente per tenere pulita la strada che pur essendo strada principale regionale non ha nessuna importanza richiedo il vostro aiuto al possibile miglioramento della situazione e dell'igiene che il popolo non può avere.

