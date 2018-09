Catania: Via Orfanatrofio, dove la gente si sente autorizzata a gettare di tutto

21/9/18 è da una settimana che questa strada versa in queste condizioni, siamo in Via Orfanotrofio strada del cuore di Catania che percorro ogni giorno per portare i miei figli a scuola, oltre che una miccia per epidemie pericolosissime, mi fa male che mia figlia debba abituarsi a questa realtà di cose, infatti in questo luogo la gente si sente autorizzata a buttare di tutto sempre. Spero che le cose cambino veramente con questa nuova amministrazione.

