Catania, prenotazioni impossibili al Garibaldi Nesima

Vorrei segnalare che da ieri provo a chiamare l'ospedale Garibaldi di Nesima per una prenotazione di diabetologia; ad oggi non riesco a mettermi in contatto con loro, mi tengono un quarto d'ora in attesa con la registrazione di attendere per non perdere la priorità e poi dopo quindici minuti staccano la comunicazione per troppo traffico telefonico. Ho chiamato l'Urp e mi è stato detto che se il medico ha fatto una richiesta urgente si può andare di persona altrimenti questa è la situazione, cioè quando rispondono rispondono.Ora io posso capire che ci siano molti diabetici in Italia, purtroppo, ma sinceramente credo poco, anzi per niente, che già dalle otto del mattino (ora in cui si può iniziare a chiamare) ci possa essere tutto questo intasamento e ogni giorno! Vi invio video delle chiamate fatte per farvi capire, tra l'altro gli orari di prenotazione sono dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdi.



Silvia Virgilio

