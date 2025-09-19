Lo “sporcaccione” ripreso mentre abbandona pneumatici: denuncia e sequestro dell’auto per un gommista

Catania

A Catania in via Calliope: identificato e segnalato alla Procura

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso ieri in via Calliope/Fondo Romeo un uomo intento ad abbandonare numerosi pneumatici, considerati rifiuti speciali non pericolosi ma comunque dannosi per la salute pubblica a causa delle sostanze inquinanti che possono rilasciare se non smaltiti correttamente.

In seguito alla segnalazione del Responsabile della Sezione Ambientale, Commissario Antonio Lizzio, il Comandante Diego Peruga, il Vice Comandante Stefano Blasco e il magistrato di turno hanno disposto l’avvio delle indagini di Polizia Giudiziaria. Le attività investigative hanno portato all’identificazione del sospetto, un 48enne titolare di un’attività di gommista nelle vicinanze del luogo dell’illecito.

Durante un controllo in abiti civili, gli agenti della polizia locale hanno riscontrato che l’attività risultava iscritta alla Camera di Commercio ma priva della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per questo motivo sono state elevate sanzioni per un totale di 5.167 euro e l’attività è stata interdetta. Contestualmente è scattato il sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura utilizzata per l’esercizio abusivo.